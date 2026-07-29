Малыш заблудился: детеныш ондатры попал в ловушку во дворе детского сада

Фото: скрин из видео барнаульского зоопарка

Необычного гостя обнаружили на территории одного из детских садов Барнаула. Как сообщает издание amic.ru, туда забрел детеныш ондатры, который угодил в ловушку и не смог выбраться самостоятельно.

По словам сотрудников зоопарка «Лесная сказка», зверек оказался в своеобразном «кармане» строения и, предположительно, провел там не меньше суток без еды и воды. Воспитатели решили не рисковать ни безопасностью детей, ни жизнью животного и обратились за помощью к специалистам.

– Перед воспитателями встала серьезная задача: обезопасить детей и при этом не навредить животному. Самостоятельно решать проблему они не стали, а обратились за помощью к нам, – рассказали в зоопарке.

Сотрудники «Лесной сказки» аккуратно достали детеныша, осмотрели его и убедились, что он не пострадал. После этого ондатру выпустили на берегу реки. Как рассказали специалисты, оказавшись на свободе, зверек немного поплавал, а затем принялся щипать траву.

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