Асфальт не выдержит: В Челябинской и Курганской областях ввели дневной запрет на движение для большегрузов из-за жары

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) ограничило движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам в Челябинской и Курганской областях. Мера вводится из-за аномальной жары сегодня, 29 июля.

Согласно распоряжению ведомства, большегрузам запрещено передвигаться по дорогам общего пользования федерального значения с 08:00 до 20:00 по местному времени. Ограничение касается транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

Мера носит вынужденный характер и направлена на сохранность дорожного полотна. Как пояснили в ведомстве, при температуре воздуха выше +32 градусов асфальтобетонное покрытие размягчается. Многотонные фуры продавливают в нем колеи, что приводит к преждевременному разрушению дорог и создает аварийные ситуации для других участников движения.

Запрет затронет весь грузовой автотранспорт на федеральной сети указанных регионов. Водителям рекомендовано планировать маршруты в ночное время или дождаться снижения температуры.

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