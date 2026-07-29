«Хотите достойную зарплату? Можем предложить дружный коллектив!»: какие вакансии раздражают челябинцев

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Челябинцы все чаще прекращают общение с работодателями еще на собеседовании. Как сообщает издание Pchela.news, одном из главных поводов становится неопределенность с зарплатой.

По данным исследования SuperJob, 18% соискателей настораживает, когда рекрутер не может назвать точный размер будущего оклада, предлагает «серую» зарплату или ниже той, что была указана в вакансии. За последние два года таких кандидатов стало заметно больше.

На втором месте среди причин отказаться от вакансии оказалось поведение представителя компании. Для 12% опрошенных поводом завершить собеседование становятся фамильярность, грубость и высокомерие.

Еще 10% участников опроса признались, что теряют интерес к вакансии, если рекрутер не может внятно рассказать об условиях работы и ответить на вопросы.

Кроме того, 9% соискателей настораживают намеки на постоянные переработки. А 6% не верят обещаниям «дружного коллектива», «молодой команды» и высоким зарплатам без конкретных цифр.

Мужчины чаще обращают внимание на уклончивые ответы работодателя и шаблонные фразы. Женщины чаще отказываются от вакансии, если работодатель скрывает размер зарплаты, предлагает работать только за процент или задает вопросы о семейном положении.

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