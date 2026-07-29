Экономика замкнутого цикла: в Южноуральске проверили готовность нового мусоросортировочного комплекса

Фото: Министерства экологии Челябинской области, Юлия Жукова

Власти Челябинской области подтвердили полную техническую и юридическую готовность нового мусоросортировочного комплекса (МСК) в Южноуральске. Объект прошел пуско-наладочные работы, благоустройство территории завершено, а компания-оператор получила необходимую лицензию на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО). С рабочим визитом площадку проинспектировал министр экологии региона Игорь Гилев.

По словам представителя подрядчика, объект полностью готов к приему мусора. Единственным фактором, сдерживающим старт работы, остается утверждение тарифа региональными властями. Как только документ будет подписан, комплекс начнет принимать отходы.

Запуск МСК позволит направлять на сортировку до 50 тысяч тонн отходов в год. Министр экологии Игорь Гилев подчеркнул, что создание такой инфраструктуры напрямую связано с задачами федерального уровня.

— Формирование экономики замкнутого цикла — одна из важнейших задач, обозначенная в перечне поручений Президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию в 2024 году. Менее чем через пять лет 100 % всех образуемых твердых коммунальных отходов должно проходить сортировку, и только половина из них идти на захоронение. Остальные — перерабатываться и вовлекаться в хозяйственный оборот. Безусловно, для этого нужна инфраструктура, — отметил глава ведомства.

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