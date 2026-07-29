30 серверов для родственника: пассажир рейса из Душанбе стал первым задержанным за контрабанду техники в 2026 году

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино предотвратили попытку ввоза в Россию крупной коммерческой партии компьютерного оборудования. 30 электронных устройств — твердотельные накопители и серверную оперативную память — пассажир рейса «Душанбе – Челябинск» пытался провезти без письменного декларирования. На вопрос инспекторов о предназначении техники мужчина ответил, что везет модули для родственника, проживающего в России.

Как пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Гордеев, пояснения пассажира не снимают ответственности за нарушение закона. Данный инцидент стал первой в 2026 году попыткой незаконного перемещения через границу коммерческой партии именно компьютерного оборудования.

— А любая коммерческая партия подлежит обязательному письменному декларированию, поскольку не относится к категории товаров для личного пользования, — заключил Александр Гордеев.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости перевозимых устройств. Изъятая электроника оставлена на складе временного хранения до завершения административного расследования.

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