Фото: БУ «База авиационной и наземной охраны лесов» / vk.com

Авиалесоохрана Югры показала, как происходит оперативное тушение лесных пожаров в тайге. Во время патрульного облета специалисты заметили новый очаг возгорания и приняли решение немедленно десантировать группу пожарных. Сначала с воздуха сбросили оборудование и все необходимое для полевого лагеря, следом отправились сами огнеборцы.

В этом сезоне парашютисты-пожарные уже выполнили более 20 производственных прыжков с парашютом и столько же спусков с вертолета Ми-8. Благодаря оперативным действиям очаг, обнаруженный во время облета, быстро локализовали, сообщает ugra-news.ru. Специалисты работают на упреждение, стараясь перехватывать каждый новый очаг до того, как огонь успеет распространиться.

К утру 29 июля в Югре зафиксирован 21 лесной пожар. Возгорания действуют на территориях Нижневартовского, Кондинского, Сургутского и Березовского районов — в сумме огонь прошел 2 322 гектара. Десять очагов удалось взять под контроль. В борьбе с огнем участвуют 557 человек. Только за минувшие сутки вспыхнуло 13 новых пожаров, три из которых потушили практически сразу после обнаружения.

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