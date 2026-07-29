Пока брат был на СВО: жителя Трехгорного обвинили в краже почти 3 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя Трехгорного будут судить по обвинению в краже и присвоении почти 3 млн рублей, которые принадлежали его родному брату. В это время мужчина проходил военную службу в зоне специальной военной операции.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2024 года обвиняемый получил доступ к мобильному банковскому приложению брата и перевел с его счета более 975 тысяч рублей.

Спустя месяц, с 20 по 25 декабря, мужчина, как считают следователи, присвоил еще около 2 млн рублей наличными. Эти деньги брат оставил ему на хранение перед отправкой в зону СВО.

Прокуратура Трехгорного уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

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