Прыжок из электрички обернулся переломом: суд взыскал с перевозчика почти 600 тысяч рублей

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Златоустовская транспортная прокуратура через суд добилась выплаты компенсации четырем пассажирам электрички, которые пострадали из-за не выдвинутых ступеней вагона. Общая сумма выплат 537 тысяч рублей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», Все произошло в августе 2025 года на станции Бердяуш. Во время остановки электрички №7135 ступени, по которым пассажиры должны были спускаться на платформу, не выдвинулись. Людям пришлось прыгать из вагона прямо на перрон.

Больше всех пострадала пожилая женщина. После прыжка она упала и получила перелом предплечья со смещением. Пенсионерке потребовалось лечение и медицинская помощь.

Проверка прокуратуры показала, что перевозчик оказал услуги ненадлежащим образом. После этого в суд направили четыре иска в интересах пострадавших.

Саткинский городской суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Со «Свердловской пригородной компании» взыскали более 537 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа за некачественно оказанные услуги. Исполнение решения находится на контроле транспортной прокуратуры.

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