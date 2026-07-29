Третья попытка: ТРК «Родник» и «Алмаз» снова ищут покупателя за 12 млрд рублей

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В третий раз выставили на торги торговые комплекты Челябинска «Родник» и «Алмаз», ранее изъятые у бывшего губернатора Михаила Юревича. Начальная стоимость лота 12 миллиардов рублей. Информацию опубликовала система «ГИС Торги».

На продажу выставили 100% долей ООО «Родник», которому принадлежат оба торговых центра, а также ООО «Управляющая компания «Содействие», занимающаяся их обслуживанием.

В состав имущества входят сам торговый комплекс «Родник» площадью 126 тысяч квадратных метров, «Алмаз» площадью 212 тысяч квадратных метров, земельные участки под ними и участок на пересечении улиц Труда и Чайковского.

Заявки от потенциальных покупателей принимают до 4 августа. Аукцион пройдет 6 августа. Для участия необходимо внести задаток около 2,4 млрд рублей. Напомним, что продать эти активы пытаются уже не впервые. Два предыдущих аукциона завершились без результата. Покупателей на лот не нашлось.

Ранее владельцем ООО «Родник» были структуры, связанные с семьей Юревичей. В 2024 году учредителем компании стала Российская Федерация. Сейчас активами управляет ООО «РСХБ-Финанс».

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