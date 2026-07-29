Его сердце не выдержало жары: в Челябинском зоопарке прощаются с оленем Байкитом

Оленю Байкиту стало плохо из-за жары. Фото: Челябинский зоопарк

Байкит был одним из тех, кого замечаешь сразу. Статный, с ветвистыми рогами, которые с каждым годом становились все краше, — он привык быть в центре внимания. Но на прошлой неделе челябинская жара, установившая рекорды, ударила по нему беспощадно.

Самочувствие самца северного оленя ухудшилось в середине недели. Ветеринары и зоологи делали все возможное: перевели Байкита в тень, несколько раз в день проливали вольер водой, чтобы охладить воздух, вводили препараты, поддерживающие сердце и тонус. Но организм молодого сильного животного не справился с перегрузкой.

Вскрытие показало: причиной смерти стали коронарная и легочная недостаточность, а также атония кишечника — классические последствия системного перегрева, когда внешняя температура оказывается выше предела компенсации.

Для сотрудников зоопарка это стало ударом:

- Молодой мощный красавец – и так несправедливо. Это очень неожиданная потеря, к которой мы совсем не были готовы.

Байкит еще юным олененком приехал в зоопарк Челябинска вместе с мамой Галей и сначала ни на шаг не отходил от нее. Потом он вошел в группу самок, завоевал авторитет, а позже стал отцом восьми восемь оленят.

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