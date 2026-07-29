Перерасчет сделают автоматически: с 1 августа у 221,8 тыс. работающих южноуральцев вырастет пенсия

Пересмотрят и пенсии по потере кормильца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала следующего месяца более 221 тысячи работающих пенсионеров Челябинской области получат прибавку к своим страховым пенсиям. Речь идет о получателях пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы.

Размер увеличения напрямую зависит от официального заработка: чем выше доход, тем больше прибавка. Однако законодательство ограничивает максимальное повышение тремя пенсионными коэффициентами.

В Отделении Социального фонда России по Челябинской области подчеркнули, что весь перерасчет проводится автоматически. Пенсионерам не нужно подавать заявления или лично обращаться в клиентские службы.

- Повышенная пенсия выплачивается уже в августе, по привычному графику через банк или по почт», — пояснила управляющий Отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.

Помимо этого, пересмотр коснется пенсий по случаю потери кормильца — но только в тех случаях, когда на индивидуальный лицевой счет умершего родственника поступили взносы, которые ранее не учитывались при назначении выплаты.

Отдельно в Соцфонде обратили внимание на корректировку накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. С 1 августа это также произойдет в беззаявительном порядке для 3,5 тысячи жителей региона. Причина — подведение итогов инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год управляющими компаниями и негосударственными пенсионными фондами.

Процент увеличения в этом году заметно выше прошлогоднего: накопительные пенсии вырастут на 17,3% (в 2025 году было 10,98%), а срочные пенсионные выплаты — на 19,32% (в 2025 году — 11,32%).

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