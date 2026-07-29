Бабушка и четверо внуков спали: в Челябинской области ночью рухнула крыша дома

Фото: прокуратура Челябинской области

63-летняя женщина и четверо ее малолетних внуков спокойно спали, когда внезапно проснулись от грохота - рухнула крыша частного дома по улице Горького поселка Магнитка Кусинского района. ЧП произошло 27 июля.

Фото: прокуратура Челябинской области

Вызволять семью из-под завалов помогал пожарный 2-го караула ПЧ № 123 Игорь Веретенников. В свой выходной он был в гостях неподалеку и сразу бросился на помощь.

Мужчина разбил окно, забрался в дом и помог вылезти всем пострадавшим, которые были в доме: хозяйка 63-х лет и ее четыре внучки: девочки 11-ти, 9-ти (двойняшки) и 3-х лет. С ссадинами детей и пенсионерку отправили в больницу.

Как рассказали в областной прокуратуре, на место происшествия выехал прокурор района:

- Прокуратура проконтролирует оказание мер социальной поддержки пострадавшей семье.

Фото: прокуратура Челябинской области

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