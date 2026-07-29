Мать стояла до последнего: судебный пристав остановил дебошира, который сел пьяный за руль

Фото: ГУФССП по Челябинской области

28 июля начальник Челябинского ГОСП по ОУПД Арбитражного суда Челябинской области старший лейтенант внутренней службы Станислав Пасынков как обычно возвращался с работы.

Вечер, привычный двор, припаркованные машины. Но картина, которую увидел пристав, мирной не назовешь. Гражданин лет сорока, явно под градусом, рвался за руль иномарки. Ему активно мешали — несколько человек, в том числе пожилая женщина. Как выяснилось позже, его собственная мать.

Диалог велся на повышенных тонах. Мат, крики, попытки оттащить — в ход шли толчки, блоки, захваты рук. Настоящая уличная потасовка возле подъезда.

Фото: ГУФССП по Челябинской области

В какой-то момент дебоширу удалось прорваться в салон. Мотор завелся, машина сдала назад и с грохотом зацепила стоящую рядом легковушку. Женщина бросилась перед капотом, пытаясь остановить сына. Но водитель не сбавлял — автомобиль двигался рывками, оттесняя ее.

Тут в дело вмешался судебный пристав. Станислав Пасынков подбежал к машине, представился, четко и жестко приказал заглушить двигатель и выйти. Пьяный водитель подчинился — видимо, голос человека в форме подействовал.

Сразу после этого пристав вызвал экипаж ДПС. А до приезда полиции он говорил с нарушителем — успокаивал, убеждал не совершать новых глупостей, снимал градус агрессии. Сейчас челябинская полиция разбирается в произошедшем.

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