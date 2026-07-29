Неудачная доставка: в челябинскую туберкулезную больницу пытались перебросить телефоны и сим-карты

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

В специализированной туберкулезной больнице № 3 уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по Челябинской области предотвратили доставку запрещенных предметов на режимную территорию. На месте задержали 38-летнего мужчину.

По данным ГУФСИН, он перебросил через основное ограждение запретной зоны три свертка. Однако сотрудники оперативного отдела заметили нарушителя и задержали его.

В свертках нашли шесть мобильных телефонов, 11 сим-карт, три зарядных устройства, восемь USB-кабелей, три гарнитуры и USB-модем. Все запрещенные предметы изъяли.

Теперь «курьеру» грозит штраф. Если такое нарушение совершено повторно, наказание может быть значительно строже. Это штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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