В Челябинске экс-глава Роспотребнадзора проиграл апелляцию и не сможет вернуть имущество на 400 млн рублей

Анатолия Семенов задержали в феврале 2026 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Суд оставил в силе решение Курчатовского районного суда об обращении в доход государства его имущества на сумму свыше 400 миллионов рублей. Таким образом, решение вступило в законную силу.

Речь идет об активах, которые, по версии Генпрокуратуры, были нажиты преступным путем. Внушительный перечень изъятого включает 34 объекта недвижимости общей площадью 25 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве, Московской и Челябинской областях, 17 автомобилей, а также более 31 миллиона рублей наличными и средствами от продажи имущества.

Напомним, уголовное дело в отношении Семенова было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Сотрудники УФСБ задержали его 13 февраля 2026 года. По данным следствия, чиновник, используя служебное положение, организовал семейный бизнес в поднадзорной ему сфере — аффилированные структуры выигрывали тендеры на поставку канцтоваров и услуги по дератизации. Кроме того, Семенов способствовал фиктивному трудоустройству своих сыновей на Челябинский электрометаллургический комбинат.

В марте Семенов был отстранен от должности в связи с лишением допуска к государственной тайне. В настоящее время он находится в СИЗО

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