Открыл 70 фирм для обнала: мошенник со стажем придумал новую схему, заработал 7 миллионов рублей

Дело передано в суд. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинца отправят под суд за незаконную банковскую деятельность. По данным следствия ГУ МВД России по Челябинской области, 52-летний мужчина, который уже был осужден за мошенничество, организовал преступную схему по обналичиванию денег через счета.

Мужчина оформил на подставных лиц 70 фирм и ИП и начал принимать заказы от клиентов - создавал для налоговой видимость оплаты услуг, которые на самом деле предоставлены не были. Деньги поступали на счет, мошенник их снимал за вычетом своего процента. Полицейские обнаружили, что услугами «предпринимателя» пользовались больше 30 компаний.

Дома и по адресам фирм фигуранта дела провели 16 обысков, изъяли технику и документы. Допрошены 50 человек, проведены экспертизы - материалы уголовного дела составили 97 томов. Следователи доказали причастность фигуранта по 80 эпизодам.

Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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