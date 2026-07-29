В Чебаркуле мужчина незаконно подключился к электричеству и устроил пожар, в котором погибли двое соседей

Фото: СКР по Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о пожаре в многоквартирном доме, унесшем жизни двух человек. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области, обвинение предъявлено 38-летнему жителю Чебаркуля.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 ноября 2025 года в доме по улице 9 Мая. Следствие установило, что мужчина, вернувшись из мест лишения свободы в ноябре 2025 года, знал, что подача электроэнергии в его квартиру отключена за долги. Однако он продолжил пользоваться незаконным подключением к общедомовой сети - в обход счетчиков и без автоматической защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Фото: СКР по Челябинской области

Обвиняемый подключил к системе удлинителей сразу несколько бытовых приборов. В результате перегрева проводников вспыхнул пожар. Дым и продукты горения распространились по всему дому — двое соседей с верхнего этажа, 51-летний мужчина и 48-летняя женщина, погибли от острого отравления угарным газом.

Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

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