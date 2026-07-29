Аномальная жара в Челябинской области: сколько пить воды и как не навредить себе — советы эксперта

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Аномальная жара в Челябинской области задержится еще на несколько дней. Федеральный эксперт по первой помощи Дмитрий Микрюков дал южноуральцам простые, но важные рекомендации, как пережить зной без вреда для здоровья. Особенно они актуальны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями.

Эксперт советует в самые жаркие часы оставаться дома и не выходить на улицу, перенеся все дела на утро или вечер. Воду нужно пить чаще, но только чистую и без газа. Тем, у кого есть проблемы с сердцем или почками, важно заранее проконсультироваться с врачом о допустимом объеме жидкости, сообщает Hornews.com.

Микрюков предупредил: в жару нельзя менять дозировку препаратов или отменять их самостоятельно. Лекарства от давления и сердечные средства принимают строго по назначению врача. При первых признаках недомогания специалист рекомендовал сразу обращаться за медпомощью — это поможет избежать осложнений.

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