Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 13:10

Аномальная жара в Челябинской области: сколько пить воды и как не навредить себе — советы эксперта

Эксперт дал советы челябинцам по сохранению здоровья в аномальную жару
Василий КРУЧИНИН

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Аномальная жара в Челябинской области задержится еще на несколько дней. Федеральный эксперт по первой помощи Дмитрий Микрюков дал южноуральцам простые, но важные рекомендации, как пережить зной без вреда для здоровья. Особенно они актуальны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями.

Эксперт советует в самые жаркие часы оставаться дома и не выходить на улицу, перенеся все дела на утро или вечер. Воду нужно пить чаще, но только чистую и без газа. Тем, у кого есть проблемы с сердцем или почками, важно заранее проконсультироваться с врачом о допустимом объеме жидкости, сообщает Hornews.com.

Микрюков предупредил: в жару нельзя менять дозировку препаратов или отменять их самостоятельно. Лекарства от давления и сердечные средства принимают строго по назначению врача. При первых признаках недомогания специалист рекомендовал сразу обращаться за медпомощью — это поможет избежать осложнений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.