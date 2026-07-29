Врачей вытолкал из подъезда за волосы и ударил водителя: суд приговорил дебошира за хулиганство в отношении медработников

Фото: СКР по Челябинской области

Сначала избил сожительницу, а потом и фельдшеров скорой, которая приехала ей на помощь. ЧП произошло 2 марта этого года в квартире по улице Ленинградской в Магнитогосрке. 40-летний мужчина в пьяном угаре избил свою сожительницу. Но когда приехала скорая помощь, набросился и на врачей.

Мужчина не пускал фельдшеров в квартиру, чтобы они оказали помощь пострадавшей, матерился, а следом вытолкал одного врача из подъезда - 53-летний фельдшер ударилась плечом о дверь. Потом он вернулся в подъезд и за волосы вытащил второго фельдшера - она также пострадала.

Водителя скорой, которой бросился на помощь, дебошир ударил кулаком - 65-летний мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Суд признал дебошира виновным в хулиганстве и назначил три года лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину арестовали прямо в зале суда, рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

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