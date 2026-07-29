Челябинская хоккейная команда «Трактор» пополнила команду новым защитником

Фото: ХК "Трактор"

Хоккейный клуб «Трактор» объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Валенцовым. Соглашение с 28-летним игроком обороны рассчитано до конца сезона 2027/2028.

Владислав Валенцов родился 15 сентября 1996 года в Тюмени. Воспитанник местного «Газовика» в 14 лет перебрался в школу «Нева» из Санкт-Петербурга. На Драфте юниоров КХЛ-2013 Валенцов был выбран СКА и стал выступать за команды системы клуба. 3 сентября 2013 года дебютировал в МХЛ за «СКА-1946», а 27 сентября 2016 года — в ВХЛ за «СКА-Неву». Новобранец «Трактора» — участник Кубка Вызова МХЛ-2016, двукратный серебряный призер чемпионата ВХЛ в составе команды из Санкт-Петербурга.

По ходу сезона 2020/2021 в рамках обмена Валенцов перешел в ХК «Сочи». 9 декабря 2020 года защитник дебютировал в КХЛ. После полутора лет на берегу Черного моря Валенцов на три сезона стал игроком «Витязя», в первый из которых вместе с командой вышел в плей-офф. Летом 2025 года Владислав подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс», где и провел прошлый чемпионат, набрав 6 (1+5) очков в 56 матчах.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отметил, что перед началом сборов команде удалось укрепить оборону подписанием контракта с Валенцовым. По его словам, надежный и опытный защитник был одним из лучших свободных агентов КХЛ, соответствующих принципу «цена-качество». В клубе хорошо знают возможности хоккеиста и уверены, что он добавит команде основательности и глубины, а также быстро впишется в игровые схемы главного тренера Скотта Гордона.

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