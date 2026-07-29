Дорогу к дому вернули: жители троицкого санатория добились строительства новой трассы вместо «Тропы жизни»

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В Троицком городском округе завершилась двухлетняя эпопея, из-за которой жители нескольких многоквартирных домов на территории санатория «Степные Зори» оказались в транспортной изоляции. Об этом рассказала челябинский омбудсмен Юлия Сударенко.

Все началось в 2023 году, когда единственный асфальтированный проезд к их жилью — через зону туберкулезной больницы — перекрыли. Это решение объясняли необходимостью усилить антитеррористическую безопасность на объектах здравоохранения, поэтому запрет на проезд посторонних признали законным.

Оставшись без нормальной дороги, людям пришлось пользоваться разбитой грунтовкой в объезд. По ней с трудом проезжали даже машины скорой помощи и пожарные расчеты. Не имея другого выбора, местные жители дали этому пути неофициальное название «Тропа жизни» и направили коллективное обращение в инстанции.

После проверки прокуратуры удалось добиться пропуска спецтранспорта через больничную территорию. Однако для всех жителей требовалось строить новую дорогу. Главная загвоздка — часть маршрута проходила по землям медучреждения. Пришлось решать не только вопросы проектирования и строительства, но и проводить межевание, вносить изменения в кадастр.

В итоге общими усилиями прокуратуры, администрации и руководства больницы земельный участок передали в ведение округа. Разработали проект капремонта, нашли финансирование. В этом году работы завершились, и сейчас проезд полностью восстановлен.

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