Суд оставил в силе 48,7 млн штрафа за сговор на топливе

Предприятия одновременно подняли и длительное время удерживали цены на бензин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе суды подтвердили правомерность решения регионального УФАС, признавшего сговор на топливном рынке, сообщает ugra-news.ru. Арбитражный и апелляционный суды оставили в силе штрафы, наложенные на две компании — ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис».

Как установило антимонопольное ведомство, предприятия одновременно подняли и длительное время удерживали цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. При этом объективных экономических причин для подорожания не было. За согласованные действия УФАС назначило штрафы на общую сумму 48,7 миллиона рублей.

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