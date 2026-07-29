Суд конфисковал дом и участок за фиктивную регистрацию жильцов

Иностранцы проживали в другом месте. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сургутский городской суд вынес приговор местному жителю, который в течение полутора лет фиктивно регистрировал в своем доме людей, фактически там не проживавших. Как сообщает informugra.ru, мужчина с мая 2024 года по август 2025 года оформил постоянную регистрацию 12 гражданам России, а также поставил на учет двух иностранцев.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса – за фиктивную регистрацию россиян и за фиктивную постановку на учет иностранцев. Наказание – три года и три месяца лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства сам дом и земельный участок, на котором он стоит. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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