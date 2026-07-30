В Челябинске идет реконструкция теплосетей для 13,5 тысячи жителей северо-запада

Фото: Алексей Лошкин / МАХ

В Челябинске продолжается подготовка к зимнему отопительному сезону. В городе проходят плановые ремонты тепловых сетей по программе «Большой ремонт 74». На двух объектах «УСТЭК-Челябинск» идет масштабная реконструкция инфраструктуры. О ходе работ рассказал в своих соцсетях глава города Алексей Лошкин.

На улице Молодогвардейцев обновляют участок теплотрассы протяженностью 2,1 километра. От него зависит отопление многоквартирных домов и образовательных учреждений. Работы затронули территорию колледжа и спортивную площадку. Поставлена задача завершить реконструкцию и восстановить благоустройство до конца лета, чтобы не препятствовать началу учебного года. Улучшение качества теплоснабжения получат 3,5 тысячи человек.

Одновременно на улице Воровского идет замена небольшого участка сети — всего 360 метров. Несмотря на малую длину, за последние три года здесь произошло 13 порывов. Этот отрезок является единственным источником тепла для крупной больницы. Плановая модернизация решит проблему хронических аварий на магистрали большого диаметра и обеспечит надёжность системы для 10 тысяч жителей, а также нескольких детских садов, школ и лечебных учреждений.

Работы по модернизации инфраструктуры ЖКХ продолжаются. Алексей Лошкин поставил задачу: для системного обновления сетей следует ежегодно менять не менее 3% их общей протяженности.

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