На северо-западе Челябинска автобус насмерть сбил питбайкера

Фото: ГАИ г. Челябинска

ДТП произошло накануне вечером, 29 июля на улице Молодогвардейцев. В районе дома №3, у поворота на автобусный парк 38-летний мужчина на питбайке столкнулся с автобусом №64.

— В результате ДТП водитель питбайка от полученных травм скончался на месте происшествия. Находящийся в автобусе пассажир не пострадал, — сообщили в ГАИ Челябинска.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. Водителей призывают неукоснительно соблюдать ПДД и безопасный скоростной режим.

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