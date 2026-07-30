В 147 домах Тракторозаводского района Челябинска будет отключена горячая вода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Челябинска анонсировала очередной, шестой этап гидравлических испытаний. Он затронет Тракторозаводский район. Горячее водоснабжение временно отключат в 147 многоквартирных домах и 28 учреждениях социальной сферы.

Срок отключения — две недели, но в случае необходимости он будет продлен, если будут выявлены повреждения, требующие дополнительного ремонта.

В мэрии советуют жителям, чьи дома попадают под опрессовки, перекрыть на это время вентиль горячей воды в квартире, чтобы сэкономить на платежах.

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