Первая смена южноуральского БАРСа завершает обучение по борьбе с дронами

Фото: Министерство общественной безопасности Челябинской области

В Челябинской области завершается обучение первой смены регионального отряда БАРС, который будет бороться с беспилотниками противника и защищать объекты на территории области от угрозы с воздуха. Курс обучения на полигоне занял две недели. Занятия координирует замминистра общественной безопасности Евгений Мурашов, полковник с боевым опытом, участник программы «Время героев».

— В военкоматах области отмечается большая активность по записи резервистов в отряд БАРС. Мужчины, имеющие опыт военной службы, обращаются с желанием принять участие в защите родной области, - рассказал Евгений Мурашов.

Бойцы отряда БАРС заключают специальный контракт сроком от 3 до 5 лет, гарантирующий службу на территории Челябинской области, страховку и обеспечение всем необходимым имуществом и оборудованием. На время сборов резервисты получают среднюю зарплату по своему месту работы и выплату от Минобороны.

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