Огород без грядок? Российские ученые обнаружили в гидропонной зелени много полезных веществ

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Зелень, выращенная без почвы, может оказаться полезнее той, что растет на обычных грядках. Как рассказали в издании ugra-tv.ru, к такому выводу пришли ученые Сургутские государственного университета. Результаты опубликовали в журнале «Биотехнология».

Специалисты сравнили растения, выращенные в открытом грунте и методом гидропоники, когда корни находятся не в земле, а в питательном растворе. Такой способ позволяет получать урожай круглый год, значительно сокращает расход воды и снижает риск почвенной инфекции.

Самые заметные различия ученые обнаружили в составе зелени. Так, в листовой капусте, выращенной на гидропонике, содержание каротиноидов, природных антиоксидантов, оказалось в 5,7 раза выше, чем у растений из открытого грунта. При этом уровень свинца, кадмия и хрома в такой продукции был значительно ниже предельно допустимых значений.

Еще на свойства растений влияет освещение. Для одних культур лучше подходит сочетание красного, синего и белого света, для других только белый. Поэтому режим подсветки ученые рекомендуют подбирать отдельно для каждого вида растений.

По мнению исследователей, гидропонные установки можно использовать не только в теплицах, но и в городах, а также в районах с неплодородной почвой или вечной мерзлотой. Этот способ уже подходит для выращивания зелени, пряных трав, томатов, огурцов и клубники. Сейчас ученые продолжают работу и изучают, как сочетание освещения и питательных растворов влияет на свойства будущего урожая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.