Этап чемпионата России по легкой атлетике пройдет в Челябинске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Челябинск перенимает эстафету чемпионата России по легкой атлетике. Ранее Екатеринбург уже провел свой этап соревнований. Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), в Челябинске участникам предстоит борьба за звание чемпионов России в категории «Мастерс». Сильнейшие спортсмены страны соберутся на стадионе имени Елены Елесиной.

Соревнования объединят представителей различных дисциплин. В программу национального первенства включены беговые виды, барьерный бег, спортивная ходьба, технические дисциплины, такие как прыжки в длину и высоту, а также метания, десятиборье и эстафетные забеги. К участию допущены атлеты возрастных групп от 35 лет и старше. На старт выйдут и спортсмены Челябинской области. На прошлогоднем чемпионате России в Санкт-Петербурге сборная Южного Урала показала выдающийся результат: 36 спортсменов завоевали 55 медалей, 22 из которых — золотые.

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