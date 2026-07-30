Федеральные трассы Челябинской области закрыты для большегрузов из-за жары

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области введены временные ограничения на федеральных трассах М-5, А-310 и Р-254. Действует запрет на передвижение автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы.

Ограничения вызваны повышением температуры воздуха до +32 и более. Запрет будет действовать сегодня, 30 июля, до 22:00, сообщает РСЧС.

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