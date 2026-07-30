Питбайки детям не игрушка: Челябинская область пятая в России по количеству ДТП с несовершеннолетними за рулем мототранспорта

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Это лето оказалось богатым на аварии с детьми на питбайках и мопедах. Родители покупают детям опасный транспорт, надеясь, что их дети будут в сохранности. Но статистика показывает обратное.

Челябинская область стала пятой в России по количеству ДТП, когда несовершеннолетние управляли мототранспортом. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции региона Иван Путков.

– У нас почти в два раза больше таких происшествий, чем в Свердловской области. И это несмотря на то, что население Свердловской области несколько больше, чем Челябинской, – отметил Иван Путков.

В 2026 году сотрудники Госавтоинспекции задержали 297 подростков младше 16 лет, которые рассекали по дорогам на питбайках и мопедах.

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