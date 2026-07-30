Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 8:32

Питбайки детям не игрушка: Челябинская область пятая в России по количеству ДТП с несовершеннолетними за рулем мототранспорта

Челябинская область стала пятой в России по числу ДТП с детьми за рулем мопедов
Дарья МАРКОВА
Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Это лето оказалось богатым на аварии с детьми на питбайках и мопедах. Родители покупают детям опасный транспорт, надеясь, что их дети будут в сохранности. Но статистика показывает обратное.

Челябинская область стала пятой в России по количеству ДТП, когда несовершеннолетние управляли мототранспортом. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции региона Иван Путков.

– У нас почти в два раза больше таких происшествий, чем в Свердловской области. И это несмотря на то, что население Свердловской области несколько больше, чем Челябинской, – отметил Иван Путков.

В 2026 году сотрудники Госавтоинспекции задержали 297 подростков младше 16 лет, которые рассекали по дорогам на питбайках и мопедах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.