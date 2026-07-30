Устроил пожар и выкинул нож в реку: в Симе полиция задержала 72-летнего мужчину, убившего собутыльника и пытавшегося замести следы огнем

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полиция и Следственный комитет раскрыли преступление, изначально представлявшееся как несчастный случай. Трагедия произошла в квартире на улице Кирова города Сим. Там после пожара был обнаружен труп 52-летнего мужчины.

Первоначальная версия о смерти от отравления продуктами горения или воздействия огня была опровергнута после детального осмотра места происшествия. На теле погибшего были найдены колото-резаные раны в области грудной клетки, что указывало на криминальный характер смерти.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Оперативники уголовного розыска провели поквартирный обход и проверку связей погибшего. В результате расследования подозрение пало на местного жителя, 72-летнего мужчину. Выяснилось, что он с потерпевшим перед инцидентом распивал спиртные напитки, а затем между ними вспыхнул конфликт, кончившийся поножовщиной.

— С места происшествия злоумышленник скрылся, устроив пожар, рассчитывая таким образом скрыть следы преступления. От ножа по дороге избавился, выбросив в реку, — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный был ранее судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина заключен под стражу на два месяца. Следственные действия продолжаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.