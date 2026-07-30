Пьяные подростки за рулем и бесправники: больше 3 тысяч мотоциклистов нарушили правила дорожного движения в Челябинской области

Не все водители мототранспорта нарушают ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 277 водителей мототранспорта нарушили правила дорожного движения на Южном Урале в этом году. Дети и взрослые садились за руль пьяными или без прав – это самые частые нарушения. Шокирующей статистикой о мотоциклистах-нарушителях поделились в Госавтоинспекции Челябинской области.

Пьяным садился на своего железного коня каждый девятый мотоциклист – всего около 300. А вот 900 горе-водителей управляли мототранспортом без прав.

Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 297 подростков младше 16 лет, которые управляли питбайками, мопедами или квадроциклами. Их родителей привлекли к уголовной ответственности за передачу транспорта детям.

– В 2026 году возбуждено 13 уголовных дел, 11 направлены в суд, – объясняет начальник Госавтоинспекции Челябинской области Иван Путков. – Выявлено почти 800 нарушений несовершеннолетними в возрасте 16-18 лет. Из них 431 – без права управления. 48 – в состоянии опьянения.

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