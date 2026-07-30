Челябинский детский сад заплатил 150 тысяч рублей за травму ребенка

Фото: "КП" Архив.

В Челябинске с детского сада №438 взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу воспитанника, получившего травму из-за халатности воспитателей. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, когда трехлетний мальчик во время пребывания в детском саду упал и сломал ногу.

Расследование показало грубые нарушения со стороны персонала: должностные лица не обеспечили должный присмотр за детьми и своевременно не сообщили родителям о произошедшем. По результатам проверки трое сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В феврале мать пострадавшего обратилась на личный прием к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. После этого была организована прокурорская проверка, а затем подан иск в суд. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. По сообщению прокуратуры Челябинской области, судебное решение исполнено в полном объеме — законному представителю ребенка переведена вся сумма компенсации

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.