Челябинский автобусный маршрут №95 продлен до Вишневой горки и ТРК «Родник»

Фото: Челябинский общественный транспорт.

Администрация Челябинска сообщила о продлении автобусного маршрута №95. Прежде его трасса начиналась с перекрестка Молодогвардейцев-Братьев Кашириных и заканчивалась в поселке «Привилегия». С 1 августа он будет продлен в обоих направлениях: от «Привилегии» до Вишневой горки — по улицам Генерала Костицына, Олимпийской и Изумрудной. А от остановки на Молодогвардейцев до ТРК «Родник» — по улицам Братьев Кашириных и Северо-Крымской.

Для комфорта пассажиров в Западном будут обустроены дополнительные остановки. Маршрут будут обслуживать 16 автобусов среднего класса с интервалом 10 минут в часы пик.

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