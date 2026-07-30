Южноуральцы возвращают память с помощью йоги и рисования на занятиях по профилактике деменции в Челябинске

Фото: Надежда Тютикова, Hornews.com

В Челябинске стартовал набор в группу по профилактике деменции в благотворительной организации «Человек напротив». Специалисты центра доказывают: процесс разрушения нейронов можно затормозить. На занятиях — люди разного возраста, от 40 лет и старше. Здесь они разгадывают головоломки, рисуют, занимаются йогой. И искренне радуются, когда получается.

Одни из самых преданных участников — Альбина Илишева и ее супруг Ильдус. Они приезжают на занятия из Уйского — это почти 200 километров от Челябинска. Пять лет назад у Альбины начали проявляться признаки болезни: провалы в памяти, спутанность сознания, тревога.

— Около 40 лет мы вместе. Одноклассниками были. Вот теперь вожу её, как когда-то за руку в школу. Далеко, а что делать? Только здесь такие занятия. Ей нравится. Очень надеемся, что ей станет полегче, — делится с журналистами Hornews.com Ильдус Илишев.

Руководитель проекта, клинический психолог Татьяна Кузнецова, создала центр в 2020 году. Тогда он стал первым в России. Проект поддержали фонд гражданских инициатив Южного Урала и фонд президентских грантов. Сегодня в центре около 60 подопечных.

— Мы работаем комплексно. Нам важно сохранить ясность ума, заставляя работать все доли мозга, а также укреплять тело физически, насыщая его кислородом, — объясняет Татьяна.

В центре уверены, что деменцию можно отодвинуть, если вовремя начать занятия. Помимо тренировок, здесь есть «альцкафе» для семей, консультации по телефону и выезды к тяжелобольным. Уже планирует открытие филиалов и проведение конференций. Записаться на занятия можно по телефону горячей линии: 8-904-802-17-18.

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