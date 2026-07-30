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НовостиОбщество30 июля 2026 9:57

«Это был бы удар по бюджету семьи»: в Челябинске предложили увеличить штрафы для родителей, которые дарят детям мотоциклы

Челябинские чиновники предложили увеличить штрафы за детей на питбайках
Дарья МАРКОВА
Чиновники предлагают увеличить сумму штрафа, чтобы обезопасить детей.

Чиновники предлагают увеличить сумму штрафа, чтобы обезопасить детей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ужесточить наказание для родителей, которые дарят детям питбайки, предложили в Аппарате уполномоченного по правам ребенка Челябинской области. Чиновники уверены, что ужесточение мер поможет обезопасить ребятишек, которые садятся за руль мототранспорта.

– Гибель любого ребенка – это трагедия не только для семьи, а для всех. Еще в прошлом году мы предлагали рассмотреть вариант привлечения родителей к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», – рассказал Игорь Майоров – заместитель руководителя аппарата Уполномоченных по правам ребенка в регионе.

Несколько раз родителя просто привлекут к ответственности, а потом он попадет в поле зрения органов опеки. У них, соответственно, появится вопрос: а можно ли доверить такому человеку ребенка. В крайнем случае его могут и вовсе собрать в социальный центр на пару месяцев.

– Наверное, нужно разговаривать и о сумме штрафов. Жизнь дорожает. Штрафы в 5 или 2,5 тысячи рублей– это уже не актуально. Был бы штраф в 50 тысяч – это уже был бы удар по бюджету семьи, – отмечает Игорь Майоров.

Он уверен, что одних разговоров с родителями мало – должен быть кнут.

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