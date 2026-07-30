«Это был бы удар по бюджету семьи»: в Челябинске предложили увеличить штрафы для родителей, которые дарят детям мотоциклы

Чиновники предлагают увеличить сумму штрафа, чтобы обезопасить детей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ужесточить наказание для родителей, которые дарят детям питбайки, предложили в Аппарате уполномоченного по правам ребенка Челябинской области. Чиновники уверены, что ужесточение мер поможет обезопасить ребятишек, которые садятся за руль мототранспорта.

– Гибель любого ребенка – это трагедия не только для семьи, а для всех. Еще в прошлом году мы предлагали рассмотреть вариант привлечения родителей к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», – рассказал Игорь Майоров – заместитель руководителя аппарата Уполномоченных по правам ребенка в регионе.

Несколько раз родителя просто привлекут к ответственности, а потом он попадет в поле зрения органов опеки. У них, соответственно, появится вопрос: а можно ли доверить такому человеку ребенка. В крайнем случае его могут и вовсе собрать в социальный центр на пару месяцев.

– Наверное, нужно разговаривать и о сумме штрафов. Жизнь дорожает. Штрафы в 5 или 2,5 тысячи рублей– это уже не актуально. Был бы штраф в 50 тысяч – это уже был бы удар по бюджету семьи, – отмечает Игорь Майоров.

Он уверен, что одних разговоров с родителями мало – должен быть кнут.

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