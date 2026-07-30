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НовостиОбщество30 июля 2026 10:39

Запретить продавать бензин и горючие смеси детям: прокуратура Челябинской области вышла с новой инициативой

Прокуратура Челябинской области планирует запретить продавать бензин детям
Дарья МАРКОВА
Детям планируют не продавать бензин для их же безопасности.

Детям планируют не продавать бензин для их же безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые запреты в целях безопасности могут ввести для детей на Южном Урале. Сразу с двумя инициативами выступила прокуратура Челябинской области. Об этом прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Вера Слепцова рассказала на круглом столе в Госавтоинспекции региона.

– Инициировано рассмотрение вопроса о введении нового регионального закона о запрете продажи горюче-смазочных материалов детям, – рассказала Вера Слепцова.

Также планируется внести изменения в федеральный закон – о привлечении к административной ответственности тех, кто продает бензин подросткам.

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