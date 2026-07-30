Запретить продавать бензин и горючие смеси детям: прокуратура Челябинской области вышла с новой инициативой

Детям планируют не продавать бензин для их же безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые запреты в целях безопасности могут ввести для детей на Южном Урале. Сразу с двумя инициативами выступила прокуратура Челябинской области. Об этом прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Вера Слепцова рассказала на круглом столе в Госавтоинспекции региона.

– Инициировано рассмотрение вопроса о введении нового регионального закона о запрете продажи горюче-смазочных материалов детям, – рассказала Вера Слепцова.

Также планируется внести изменения в федеральный закон – о привлечении к административной ответственности тех, кто продает бензин подросткам.

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