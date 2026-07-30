«Они уверены, что с детьми ничего не случится»: как наказывают родителей, которые покупают ребенку опасный транспорт

За покупку ребенку мототранспорта можно получить большой штраф. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родители продолжают дарить своим детям опасные игрушки – питбайки, квадроциклы, мопеды и мотоциклы. Каждая поездка может закончиться трагедией. Только в этом году сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области задержали 297 подростков младше 16 лет, которые управляли мототранспортом.

За нарушения правил дорожного движения отвечают родители подростков. В последние годы в нашем регионе устоялась судебная практика о привлечении таких мам и пап в к уголовной ответственности.

– В 2025 году в регионе было 13 таких приговоров. За первое полугодие этого года – уже 13. То есть к концу года мы увидим прирост, – отмечает прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Вера Слепцова.

Прокурор отмечает, что родители даже не скрывают на допросах – у детей есть свободный доступ к ключам и самому опасному транспорту. А иногда он и вовсе покупается специально для ребенка.

– Они уверены, что с их детьми ничего страшного не будет, они же самые лучшие, самые умные и будут ездить аккуратно, – объясняет Вера Слепцова.

Прокурор привела пример о том, как мужчина подарил ребенку мопед и отпустил одного кататься. В итоге мальчишка выехал на дорогу и столкнулся с легковой машиной. Суд признал отца виновным и назначил ему штраф – 70 тысяч рублей. Родители пытались обжаловать его, но у них ничего не вышло.

Как же обезопасить детей, которых так и тянет на экстрим? Прокурор уверена – помогут специальные площадки, где их будут учить, как кататься на таком транспорте правильно.

– Детям хочется быть взрослее, управлять мотоциклами. В силу возраста им это делать еще нельзя, у них нет водительского удостоверения. Но если будут специальные площадки в достаточном количестве, возможно, даже сами родители будут туда возить ребенка, – отметила прокурор.

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