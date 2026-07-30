В Пермском крае снимают новый сериал про «свинцового маньяка» с Андреем Смоляковым

Андрей Смоляков сыграет роль Виктора Самойлова — теневого хозяина Колчедара и отца главного героя Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае стартовали съемки 12-серийного детективного триллера «Наследник» (16+). Его покажут по телеканалу НТВ. В центре истории — майор полиции Максим Самойлов. Невесту его отца, которого называют теневым хозяином города Колчедар, находят убитой в ритуальном стиле «свинцового маньяка».

Максим приходит в сознание прямо на месте преступления. Из-за удара головой он ничего не помнит о случившемся, но все улики, включая подозрительный ожог на руке, указывают именно на него. Пока официальное следствие собирает доказательства вины майора, его коллега и возлюбленная пытается по крупицам восстановить картину роковой ночи. Расследование заводит героя в мрачные глубины семейной истории. Чтобы выйти на след настоящего убийцы, Максиму придется разобраться в собственном прошлом и понять, кем он был до потери памяти.

Как сообщает Пермское издание Business Class, главные роли в сериале исполняют Артем Крылов, Андрей Смоляков и и Софья Володчинская.

Отметим, что в Пермском крае с 2019 года действует программа рибейта — компенсации части затрат кинокомпаний на съемки. В бюджете региона на 2026 год предусмотрены субсидии для кинокомпаний, которые провели съемки на территории края. Размер компенсации составляет до 50% от документально подтвержденных затрат — это максимальный показатель на территории РФ.