Цвет власти — синий: в Челябинске откроется выставка «Небесная лазурь» из коллекции Музеев Московского Кремля

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала / vk.com

23 сентября в Музее Южного Урала откроется выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». В экспозиции будут представлены более 100 экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля, раскрывающих значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в культурах Востока и Запада.

— Выставка позволит совершить увлекательное путешествие сквозь века и континенты — от Византии до средневековой Руси, от Китая эпохи Мин до Западной Европы. Экспозиция расскажет о символике лазурных оттенков и о драгоценных камнях этих цветов, — рассказали в музее.

Самые древние артефакты, доставленные на Южный Урал, относятся к XII–XIII векам. Основная часть предметов датируется XV–XIX веками и включает реликвии и изысканные вещи, принадлежавшие русским царям.

Специально для челябинской выставки Музеи Московского Кремля отобрали иконы, парадные облачения, книги, ювелирные изделия, предметы роскоши и церковного обихода. Многие из них ранее принадлежали русским государям и митрополитам или были преподнесены им в дар.

Одна из центральных тем экспозиции — история драгоценных и полудрагоценных камней небесных тонов: сапфира, бирюзы и лазурита. В восточных культурах они олицетворяли гармонию и защиту от злых сил, а в византийской и древнерусской традиции ассоциировались с Божественным светом и небесной твердью. Гостям покажут редкие произведения, где нежные голубые и глубокие синие тона сочетаются с золотом и эмалью.

Особое место в экспозиции будет отведено шедеврам русского средневекового искусства. Среди них — уникальная икона «Преображение» конца XV века, где образ Спасителя окружен сиянием небесно-голубого цвета, а также богато украшенные иконы Богоматери и предметы эпохи первых Романовых.

Завершит экспозицию парадный синий кафтан юного императора Петра II — яркое воплощение соединения древней цветовой символики и эстетики новой имперской эпохи.

Выставка пройдет без возрастных ограничений (0+).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.