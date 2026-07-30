Челябинца отдали под суд за попытку украсть 11 тысяч бриллиантов из Госфонда РФ

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Челябинский СК завершил расследование уголовного дела о махинациях с бриллиантами, фигурантом которого является 62-летний арбитражный управляющий. Мужчина сделал фальшивые документы, согласно которым 11 703 бриллианта на сумму свыше 72,3 млн рублей числились на балансе ранее признанной банкротом компании. Эти данные он внес в информационную систему по контролю за оборотом драгоценных камней и металлов, попытавшись через суд включить их в конкурсную массу и получить право распоряжаться ими.

Действия арбитражного управляющего пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Он обвиняется в фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

— Ранее изъятые камни в количестве более 11 тыс. штук стоимостью более 72 млн рублей из-за отсутствия доказательств их легального происхождения обращены в собственность государства и переданы в Госфонд России, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд Челябинска.

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