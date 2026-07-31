Бумажные справки можно оставить дома: в Челябинской области льготы на проезд стали цифровыми

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинской области жителям больше не нужно носить с собой бумажные справки, чтобы подтвердить право на льготный проезд в автобусах и трамваях. Теперь достаточно показать цифровой ID в мессенджере «Макс». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новый сервис доступен городским и федеральным льготникам, школьникам старше 14 лет, студентам с правом на льготный проезд и ветеранам СВО.

Для этого нужно привязать аккаунт в MAX к учетной записи на Госуслугах и создать цифровой ID. При проверке билета контролеру достаточно показать QR-код.

– Современные технологии делают жизнь проще, комфортнее и доступнее. Мы используем цифровую экосистему, где городские и муниципальные услуги сами подстраиваются под человека, а не наоборот, – отметил директор МУП «СОД» Валерий Кочетков.

Как пояснили в МУП «СОД», цифровой ID позволит отказаться от бумажных документов и ускорит проверку билетов.

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