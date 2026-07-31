Минздрав сообщил результаты обследования пациентки, которая сняла с себя черно-красного паука

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

История с «опасным пауком» в Челябинской области получила продолжение. В Минздраве рассказали о результатах обследования женщины, которая предположила, что ее укусил каракурт.

Напомним, жительница деревни Костыли попала в больницу после прогулки по полю. Она предположила, что ее мог укусить паук рода черных вдов. По словам женщины, врачи объяснили ей, что каракурты в регионе не обитают, а похожие симптомы могут вызывать укусы других насекомых.

– Пациентка была обследована челябинскими врачами, оказывается вся необходимая помощь. После проведения исследования факт укуса паука не подтвердился, – сообщили в региональном Минздраве.

Южноуральские токсикологи также призвали жителей не поддаваться панике. По словам специалистов, встретить каракурта в Челябинской области крайне сложно. При этом во время прогулок в лесах, горах и лесопарковых зонах они рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

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