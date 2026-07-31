Челябинцы пожаловались на затопленный подземный проход к трамвайной остановке на Теплотехе

Фото: читатель КП

Жителям Теплотеха приходится проходить «квест», чтобы попасть к трамвайной остановке. После сильных дождей, которые прошли в Челябинской области, в подземном проходе скопилась вода, и обычный путь для пассажиров оказался затруднен.

Как сообщают читатели КП, сейчас через затопленный участок положили деревянную балку - по ней люди перебираются к выходу из подземного прохода и дальше к трамваю.

За последние сутки в регионе прошли дожди с грозами, местами сильные и очень сильные. В отдельных районах выпало до 55 мм осадков, что составляет больше половины месячной нормы.

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