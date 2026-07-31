Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2 расширил список стран с домашней тарификацией звонков до более 70 направлений. Среди новых – Египет, Япония, США, Индия, Саудовская Аравия, Катар и другие популярные у путешественников локации. Абоненты Т2 могут совершать исходящие звонки из этих стран на российские номера без переплат за роуминг.

T2 первым на российском телеком-рынке отменил роуминговую тарификацию на исходящие звонки. За полгода действия новых условий абоненты оператора стали звонить из-за границы в два раза чаще. В ответ на такой спрос Т2 добавил еще 15 популярных туристических направлений.

Теперь клиенты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на российские номера, находясь в любой из более чем 70 стран. Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Условия действуют для абонентов всех востребованных тарифных планов.Подробности и полный список стран по ссылке.

- С момента старта проекта по отмене зарубежного роуминга мы увидели рост числа звонков из-за рубежа. Для наших клиентов важно оставаться на связи везде, где им нужно. И не только в родных городах, но и в местах для отдыха, в соседних регионах и, конечно, за границей во время путешествий. Поэтому мы продолжили расширять список стран, откуда можно звонить в Россию без переплат, отменяя роуминг в тех направлениях, которые действительно востребованы клиентами, - отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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