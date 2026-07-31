Трассы не выдержат жары: грузовикам ограничили движение в Курганской области

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области из-за аномальной жары временно ограничили движение тяжеловесного грузового транспорта по федеральным трассам. Ограничения будут действовать 31 июля с 08:00 до 20:00. Они распространяются на грузовики, перевозящие тяжеловесные грузы.

Меру ввели из-за высокой температуры воздуха - выше +32 градусов. Как пояснили специалисты, это необходимо для сохранения дорожного покрытия в жаркую погоду. Ограничение касается всего грузового автотранспорта, который движется по федеральным трассам региона.

В Челябинской области также ввели временные ограничения для тяжеловесного грузового транспорта. Они действуют 31 июля с 10:00 до 22:00 на федеральных трассах А-310, Р-254 и М-5 «Урал»

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