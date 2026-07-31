ЦКС присвоен статус регионального оператора в Челябинском и Магнитогорском кластерах

Фото: ЦКС

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Центр коммунального сервиса информирует о присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского и Магнитогорского кластеров Челябинской области.

Статус присвоен на срок с 01 января 2027 года по 31 декабря 2036 года на основании соглашений, заключенных 17 июля 2026 года с Министерством экологии Челябинской области.

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» всем потенциальным потребителям и уполномоченным организациям, чьи отходы образуются на данных территориях, необходимо заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО.

Типовая форма договора размещена на официальном сайте ООО «ЦКС» (cks174.ru) в разделе «Документы». Просим вас своевременно оформить договорные отношения. По всем вопросам обращайтесь в офис компании или по телефону 200-33-83.

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