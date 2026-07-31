18 тысяч за чудо: студентка пыталась магией вернуть любимого и осталась без денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске Алтайского края 19-летняя студентка рассталась с молодым человеком и решила вернуть его с помощью магии. Она нашла на сайте объявлений «таролога», которая обещала провести обряд и «зажечь огонь любви» вновь. Специалист попросила оплатить услугу — девушка перевела 18 тысяч рублей.

После получения денег таролог перестала выходить на связь, а молодой человек так и не вернулся, сообщает amic.ru. Единственное, что изменилось реально, — баланс на банковском счете девушки. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

В региональном МВД жителям советуют остерегаться подобных предложений в интернете и не переводить деньги незнакомцам. Это не первый подобный случай в Бийске. Ранее за помощью к полицейским обратилась пенсионерка, у которой псевдоцелительница похитила 275 тысяч рублей.

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