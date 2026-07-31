Скрывали настоящие номера: в Челябинске задержали организаторов сети SIM-боксов

Фото: УФСБ России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали двух уроженцев Москвы, которых подозревают в организации незаконной работы SIM-боксов. По версии следствия, оборудование могло использоваться в преступных схемах, связанных с телефонными мошенничествами.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, мужчины разместили незаконные абонентские терминалы пропуска трафика в арендованных квартирах в Челябинске. Управляли оборудованием с помощью специальной программы, которая позволяла дистанционно настраивать его работу.

По данным силовиков, SIM-боксы использовали для обхода систем идентификации и тарификации операторов связи. Это позволяло совершать анонимные звонки, рассылать спам и мошеннические сообщения, а также скрывать настоящее местоположение абонентов.

Кроме того, как считают в УФСБ, через такие каналы могли распространяться ложные сообщения о террористических угрозах, совершаться дистанционные мошенничества и другие преступления.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли четыре SIM-бокса, мобильные устройства, около 150 SIM-карт разных операторов, ноутбуки и оборудование для видеосвязи.

По материалам УФСБ следственный отдел СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ - незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Подозреваемых задержали, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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